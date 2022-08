மத உரசல்களுக்கிடையே.. பெங்களூருக்கு அமித் ஷா திடீர் விசிட்! உன்னிப்பாக பார்க்கும் எதிர்க்கட்சிகள்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூரு: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இரண்டுநாள் பயணமாக இன்று கர்நாடகா வருகிறார். சில நாட்களுக்கு முன்னர் பாஜக இளைஞரணி பிரமுகர் ஒருவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் இந்த பயணம் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆகஸ்டு 4ம் தேதியான நாளை கலாச்சார அமைச்சகம் மற்றும் இந்திய தொழில்கள் கூட்டமைப்பு இணைந்து நடத்தும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக அமித்ஷா பெங்களூரு வருகிறார்.

இந்த பயணத்தில் அம்மாநில பாஜக தலைவர்களுடன் எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ சந்திப்பும் இல்லையென்றாலும், நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை அமித்ஷாவுடன் பங்கேற்கின்றார்.

English summary

Amit Shah is scheduled to arrive in Bengaluru Wednesday night to attend a conference on Thursday of the Ministry of Culture and the Confederation of Indian Industries on working 'Towards an inclusively developed India @ 100'