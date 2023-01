மாட்டிறைச்சி.. மின்கம்பத்தில் கட்டிவைத்து அசாம் இளைஞர் மீது கொடூர தாக்குதல்.. பரபர கர்நாடகா.. ஷாக்

கர்நாடகா மாநிலம் சிக்மகளூர் மாவட்டத்தில் மாட்டிறைச்சி கொண்டு சென்றதாக கூறி அசாம் இளைஞர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட வீடியோ வெளியாகி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலம் சிக்மகளூர் மாவட்டத்தில் மாட்டிறைச்சி கொண்டு சென்றதாக கூறி அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த இளைஞரை பஜ்ரங்தள அமைப்பினர் சுற்றிவளைத்தனர். மேலும் அவரை மின்கம்பத்தில் கட்டிவைத்து சரமாரியாக தாக்கினர். சம்பவம் தொடர்பாக 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, இறைச்சி கைப்பற்றப்பட்டு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே சம்பவம் வீடியோ இணையதளங்களில் வெளியாகி அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் மாட்டிறைச்சி தொடர்பான சர்ச்சைகள் அவ்வப்போது ஆங்காங்கே வெடித்து வருகிறது. பாஜக ஆட்சி செய்யும் பல மாநிலங்களில் பசுவதை தடுப்பு சட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன்படி பசு உள்ளிட்டட மாடுகளை வதைப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக உள்ளது.

இப்படி சட்டங்கள் இருந்தாலும் கூட மாட்டிறைச்சி தொடர்பான சர்ச்சைகளுக்கு மட்டுமே முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படவில்லை. சில இடங்களில் மாட்டிறைச்சி விவகாரங்களில் இந்துத்துவா அமைப்பினர் தாக்குதல் நடத்தும் சம்பவங்களும் திடீரென்று நடந்து விடுகின்றனர்.

The Bajrang Dal organized a round-up of a youth from Assam for transporting beef in Karnataka's Chikmagalur district. They also tied him to an electric pole and beat him barragely. A case has been registered against 3 persons in connection with the incident and the meat has been seized and sent for examination. Meanwhile, the video of the incident has been released on the websites and has created a stir.