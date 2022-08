விடாத கர்நாடகா.. விநாயகர் சதுர்த்தி பந்தல்களில் சாவர்க்கர் படம்.. பெங்களூரில் கிளம்பும் சர்ச்சை

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி பெங்களூர் மாநகரில் விநாயகர் பந்தல்களில் சாவர்க்கர் படம் வைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை பெங்களூர் மாநகர விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டங்களின் கூட்டமைப்பு முன்னெடுத்துள்ளது.

சாவர்க்கர்... இந்தியாவில் தற்போது விவாதங்களில் உள்ள ஒரு பெயர். இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் சாவர்க்கரின் பங்கு என்பது ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு, பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய விவாத பொருளாக இருந்து வருகிறது. சாவர்க்கர் ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகி. அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என பாஜகவினர் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர்.

ஆனால் காங்கிரஸ் உள்பட பல்வேறு எதிர்க்கட்சியினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். சாவர்க்கர் ஆங்கிலேயர்களிடம் பலமுறை மன்னிப்பு கோரிய நபர். வரலாற்றை திரித்து கூறி விருது வழங்குவது என்பது மிகவும் தவறானது எனக்கூறி எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

