இத்தனை ஆக்கிரமிப்புகளா! பெங்களூர் வெள்ளத்திற்கே காரணமே இதுதான்.. சிக்கும் விப்ரோ, பிரெஸ்டீஜ்!

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் சமீபத்தில் பெய்த கனமழை பெரும் வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில் இந்த வெள்ளம் கடும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இதற்கு மழைநீர் வடிகால்கள் ஆக்கிரமிப்புகள்தான் காரணம் என்று தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் வந்த நிலையில் இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில் பெங்களூர் மாநகராட்சி ஈடுபட்டுள்ளது.

மேலும் இந்த ஆக்கிரமிப்பு பட்டியலில் பிரபல விப்ரோ, பிரெஸ்டீஜ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களும் இடம் பெற்றுள்ளதாக தனியார் தொலைக்காட்சி நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

