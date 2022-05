அசானி புயலால் ஊட்டியாக மாறிய பெங்களூர்! ஜில் வானிலையால் மகிழ்ந்த மக்கள்! 22 வருடத்தில் இல்லாத குளிர்

Bangalore

பெங்களூரு : அசானி புயலின் தாக்கத்தால் பெங்களூரில் நேற்று மேகமூட்டமான வானிலையுடன் லேசான மழை பெய்த நிலையில், 22 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை 24.3 டிகிரி செல்சியஸாகக் குறைந்ததால் பெங்களூரு நகரம் குளிர்ச்சியுடன் காணப்பட்டது.

கர்நாடகத்தில் கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வந்த நிலையில், பகலில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தாலும் மாலையில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது.

பெங்களூரு உள்பட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் சற்று மகிழ்ச்சி அடைந்த நிலையில், நேற்று முன்தினமும் பகலில் வெயில் பாதிப்பு மிக அதிகமாக இருந்தது. ஆனால் இரவில் மழை கொட்டியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

English summary

The city of Bangalore witnessed a cool downpour with a maximum temperature of 24.3 degrees Celsius, the lowest level in 22 years, with light rain with cloudy weather in Bangalore yesterday due to the impact of Hurricane Asani.