கர்நாடக முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை இன்று பதவியேற்பு.. ராஜ்பவனில் விழா.. அமைச்சர்கள் பதவியேற்கவில்லை

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கர்நாடக முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை இன்று காலை 11 மணிக்கு ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் விழாவில் பதவியேற்றுக் கொள்கிறார்.

கர்நாடக முதல்வராக கடந்த இரண்டு வருடங்களாக பதவி வகித்துவரும் எடியூரப்பா வயது மூப்பு காரணமாக அந்த பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்யுமாறு பாஜக மேலிடத்தால் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டார்.

இதை தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் எடியூரப்பா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் அவரது அமைச்சரவை கலைந்தது.

English summary

Karnataka chief minister swearing in ceremony on today: Basavaraj Bommai take oath as chief minister of Karnataka on today, at Raj bhavan, his cabinet colleagues will take oath in coming days.