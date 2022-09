அட கடவுளே! உணவு டெலிவரி ஊழியருக்கு நாயால் வந்த சோதனை.. தீயாக பரவும் சிசிடிவி காட்சி- வீடியோ

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: பெங்களூரில் உணவு டெலிவரி செய்ய வந்த ஊழியருக்கு ஒரு நாயால் ஏற்பட்ட சோதனை சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. இதற்கு நெட்டிசன்கள் கலகலப்பான கமெண்டுகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இந்தியாவுக்குள் உணவு டெலிவரி நிறுவனங்கள் வந்தது முதலாகவே, வேலையில்லாமல் இருந்த பட்டதாரி இளைஞர்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் அவற்றில் ஊழியர்களாக சேர்ந்துவிட்டனர்.

இந்தியாவில் ஏறக்குறைய அனைத்து நகரங்களிலும் இந்த உணவு டெலிவரி நிறுவனங்கள் வந்துவிட்டன. இங்கு டெலிவரி பாயாக வேலை செய்யும் ஊழியர்கள், காலை முதல் இரவு வரை தங்களுக்கு வரும் ஆர்டர்களை எடுத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு உணவு விநியோகம் செய்ய வேண்டும்.

In a comic incident in Bengaluru, A dog took food parcel from delivery executive when he went to customer house. cctv video of this incident goes viral in social media.