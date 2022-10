காயம்பட்ட குட்டி யானை.. கலங்கிபோன ராகுல் காந்தி.. உருக்கமாக செய்த செயல்.. நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

Bangalore

பெங்களூர்: ராகுல் காந்தி கர்நாடகாவில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்நிலையில் அவர் நாகரஹொளே வனப்பகுதியில் சபாரி சென்றபோது காயம்பட்ட குட்டி யானையை பார்த்து கவலைப்பட்ட நிலையில் அவர் செய்த செயல் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் சாதிக்க துடித்து வருகிறது. அனைத்து மாநிலங்களிலும் கட்சியை வளர்த்து, தொண்டர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கை பெற அக்கட்சி அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இதில் முக்கியமானது தான் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் இந்திய ஒற்றுமைக்கான நடைப்பயணம். 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையிலும், கட்சியை பலப்படுத்தவும் ராகுல் காந்தி இந்திய ஒற்றுமைக்கான நடைப்பயணத்தை துவங்கி உள்ளார்.

Rahul Gandhi is on Bharat Jodo Yatra in Karnataka. In this case, when he went on a safari in the Nagarahole forest, he saw an injured baby elephant and was worried about his action.