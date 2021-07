கர்நாடகா.. கொரோனாவிலிருந்து முழுமையாக மீண்ட 303 பேர் கருப்பு பூஞ்சையால் பலி.. பெங்களூரில் அதிகம்!

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கொரோனா, நோய்த்தொற்றிலிருந்து முழுமையாக மீண்ட 300க்கும் மேற்பட்டோர் கர்நாடகாவில் மியூகோமைகோசிஸ் (கருப்பு பூஞ்சை) நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மொத்த இறப்புகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவை பெங்களூரில் பதிவாகியுள்ளன.

கருப்பு பூஞ்சை அல்லது மியூகோமைகோசிஸ் திடீரென வேகமாக பரவியதால், இந்தியாவில் தொற்றுநோய் நோய்கள் சட்டத்தின் கீழ் தொற்றுநோயாக அறிவிக்கப்பட்டது.

மியூகோமிகோசிஸ் ஒரு நோயாளியின் முகம், மூக்கு, கண் சுற்றுப்பாதை மற்றும் மூளை போன்றவற்றையும் பாதிக்கும், இது பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்துகிறது. தாமதமாக சிகிச்சைக்கு செந்றால் கண்களை அறுவை சிகிச்சை செய்து எடுத்து விடுகிறார்கள் மருத்துவர்கள். அதை விட தாமதமாக சென்றால், உயிருக்கே உலை வைக்கிறது கருப்பு பூஞ்சை.

English summary

More than 300 people who have fully recovered from corona infection have been diagnosed with mycomycosis (black fungus) in Karnataka. More than a hundred of the total deaths were reported from the state capital, Bangalore.