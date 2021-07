ராஜிவ் காந்தி செய்த அதே தவறு.. எடியூரப்பா விஷயத்தில் பாஜக போட்ட தப்பு கணக்கு.. காங்கிரஸ் செம ஹேப்பி!

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்:கர்நாடகாவில் முதல்வராக இருக்கும் எடியூரப்பாவை மாற்றிவிட்டு வேறு ஒருவரை முதல்வராக்க பாஜக தலைமை திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், இது காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு உத்வேகம் அளிக்கக் கூடும் என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

வயதை காரணம் காட்டி எடியூரப்பாவை கர்நாடக முதல்வர் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும், இளம் தலைமுறைக்கு வாய்ப்பு தரவேண்டும் என்பது பாஜக தலைமை திட்டமாக இருக்கிறது.

இதுவரை இந்திய அளவில் எடியூரப்பா மட்டும்தான் பாஜக வகுத்த வயது வரம்பை மீறி முதல்வராக பதவி வகித்து வருகிறார். அவருக்கு மட்டும் இந்த சிறப்பு சலுகை தரப்பட காரணம், எடியூரப்பாவை எதிர்த்துக் கொண்டு கர்நாடகாவில் பாஜக எதுவும் செய்துவிட முடியாது என்பதுதான் .

English summary

BS Yediyurappa's exit will boost chance for Congress in Karnataka as Lingayat vote base may shifted towards Congress. Just as the Congress lost Lingayat votes with the removal of Virendra Patil, the BJP is going to lose their votes with the removal of BS Yediyurappa.