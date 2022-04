கல்விக் கூடங்கள் மட்டுமல்ல.. பொது இடங்களிலும் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்க வேண்டும்! பாஜக நிர்வாகி பகீர்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ‛‛வரும் நாட்களில் கல்லூரிகள் மட்டுமின்றி பொது இடங்களிலும் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இந்து நாடு (இந்து ராஷ்ட்டிரா) எனும் கனவு காணும் நாம் இதை முதலில் செயல்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் உலக நாடுகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை வழங்க முடியும்'' என பாஜகவின் ஓபிசி பிரிவு தேசிய பொது செயலாளர் யஷ்பால் சுவர்ணா கூறினார்.

கர்நாடக கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. சில இடங்களில் வன்முறைகள் வெடித்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின. கல்வி நிறுவனங்களில் யூனிபார்ம் முறையை பின்பற்ற கர்நாடக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தது.

ஹிஜாப் தடையை நீக்க வேண்டும் எனக்கூறி உடுப்பி மாவட்ட கல்லூரி மாணவிகள் பெங்களூரில் உள்ள கர்நாடக ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

மோடியின் பிடி ஆர்எஸ்எஸ் கையில் இருக்கு ... தமிழக ஆளுநர் பாஜக ஏஜென்ட் - கி. வீரமணி சாடல்

English summary

“In the coming days, there is a probability of hijab being banned even in public places and not just colleges. The European countries are mulling it and we who are dreaming of ‘Hindu Rashtra’ must be the ones to implement this first,” he added.