சீக்ரெட்டை வெளியே சொல்லாதீங்க! சட்டென ராகுல் காந்தி போட்ட ஆர்டர்! தடதடத்த கர்நாடக காங்.. என்னாச்சு?

Bangalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

பெங்களூரு: கர்நாடகா காங்கிரஸின் உட்கட்சி விவகாரங்களை பொது வெளியில் பேசக் கூடாது என்று ராகுல் காந்தி எச்சரித்துள்ளார்.

கர்நாடக சட்டசபைத் தேர்தல் 2023-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் நடைபெறவுள்ளது. 224 தொகுதிகளை கொண்ட கர்நாடகாவில் 150 தொகுதிகளை கைப்பற்றி தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் 9 மாதங்கள் மட்டுமே உள்ளதால் இப்போதே களப்பணிகளில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்துவிட்டது.

சட்டவிரோத போதைப்பொருள் விற்பனை.. குஜராத்தில் மாஃபியாக்களை பாதுகாப்பது யார்.. ராகுல் சரமாரி கேள்வி!

English summary

Congress leader Rahul Gandhi urged the partys Karnataka unit leaders to work unitedly for the 2023 assembly polls and not speak out publicly on leadership and internal matters.