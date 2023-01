தேர்தலுக்கு முன் தொடரும் மதமோதல்.. இந்து அமைப்பு தலைவர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு.. பீதியில் கர்நாடகா

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலம் பெலகாவியில் ஓர் இந்து அமைப்பின் தலைவர் மீது மர்ம நபர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த அவர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த தகவலை அறிந்த பல்வேறு இந்து அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பெலகாவியின் குவிந்துள்ளதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் அசம்பாவிதத்தை தவிர்க்க அங்குள்ள நூற்றுக்கணக்கான போலீஸார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபரை கைது செய்ய 10-க்கும் மேற்பட்ட தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Hindu organization leader in Karnataka's Belagavi was shot by miscreant has caused a stir. He was seriously injured in the incident and admitted to the intensive care unit of the hospital.