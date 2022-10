பெண்ணுடன் வீடியோ காலில் ஆபாசம்.. ஹனிடிராப்பில் சிக்கி தற்கொலை செய்த கர்நாடகா மடாதிபதி.. ஷாக் தகவல்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் லிங்காயத் சமுதாயத்தை சேர்ந்த மடாதிபதி திங்கட்கிழமை கடிதம் எழுதிவைத்து விட்டு தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்தார். இந்நிலையில் ஹனிடிராப்பில் சிக்கிய மடாதிபதி பெண்ணுடன் வீடியோ காலில் ஆபாசமாக பேசியதை ரெக்கார்ட் செய்த கும்பல் அவரை மிரட்டியதால் கடிதம் எழுதிவிட்டு அவர் தற்கொலை செய்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் ராமநகர் மாவட்டத்தில் 400 ஆண்டு பழமையான காஞ்சுக்கல் மடம் உள்ளது. இந்த மடத்தின் மடாதிபதியாக 45 வயது நிரம்பிய பசவலிங்க சுவாமி இருந்தார்.

லிங்காயத் சமுதாய மடமான இங்கு மடாதிபதியாக கடந்த 1997 முதல் பசவலிங்க சுவாமி செயல்பட்டு வந்தார். சமீபத்தில் சில்வர் ஜூபிளி விழா கொண்டாடினார்.

An Mutt seer belonging to the Lingayat community in Karnataka committed suicide by hanging himself after writing a letter on Monday. In this case, it has come to light that the abbot who was caught in a honey trap committed suicide after writing a letter because the gang had recorded him talking obscenely with the woman on video call.