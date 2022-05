இந்துக்களிடம் மன்னிப்பு கோராவிட்டால் அவ்வளவுதான்.. பிரகாஷ் ராஜ் உள்பட 61 பேருக்கு கொலை மிரட்டல்

Bangalore

பெங்களூர்: இந்துக்களிடம் மன்னிப்பு கோராவிட்டால் இறந்து போக தயாராக இருங்கள் எனக்கூறி கன்னட எழுத்தாளர் வீரபத்ரப்பாவுக்கு 2வது முறையாக மிரட்டல் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதில் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் உள்பட 61 பேரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளது.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. எடியூரப்பா முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில் பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

கர்நாடகத்தில் தொடர்ச்சியாக மதம்சார்ந்த பிரச்சனைகள் வெடித்து வருகின்றன. கடந்த மாதங்களை ஒப்பிடும்போது தற்போது பிரச்சனைகள் குறைந்துள்ளன.

In karnataka famous writer Kum Veerabhadrappa 2nd time received a threat letter at his residence. Its mentioned 61 names including actor prakash raj. This letter reads, ‛‛tendering apology to Hindus or getting ready to die”.