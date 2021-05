அதிகபட்ச இறப்புகளில்.. டெல்லியை பின்னுக்கு தள்ளிய கர்நாடகா.. 17 நாளில் 6,790 பேர் உயிரிழப்பு!

Bangalore

பெங்களுரு: கர்நாடகா மாநிலத்தில் கடந்த 17 நாட்களில் மட்டும் 6,790 பேர் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆறுதல் அளிக்கும் படியாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வந்தாலும் கர்நாடகா மாநிலத்தில் தொற்று பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் கர்நாடகாவில் 30,309 பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 525 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

In the last 17 days alone, 6,790 people have died of corona in the state of Karnataka