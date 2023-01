ஆஹா.. வளர்த்த கிடா மார்பில் பாயுதே.. கர்நாடகா தேர்தலில் பாஜகவையே மிரட்டும் ஜனார்த்தன ரெட்டி..பின்னணி

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் கனிம ஊழலில் சிக்கி சிறை சென்ற பாஜகவின் முன்னாள் அமைச்சரான ஜனார்த்தன ரெட்டி ‛கல்யான ராஜ்ய பிரகதி பக்சா' என்ற பெயரில் புதிய கட்சியை துவங்கிய நிலையில் 102 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை நிறுத்த திட்டமிட்டுள்ளார். கர்நாடகாவில் ஆளும் பாஜக அரசு மீது 40 சதவீத ஊழல் குற்றச்சாட்டு உள்ள நிலையில் ஜனார்த்தன ரெட்டியின் இந்த முடிவு ‛தாமரை' கட்சிக்கு கூடுதல் தலைவலியை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. அது எப்படி? என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

பாஜகவில் மத்திய அமைச்சராகவும், மூத்த தலைவராகவும் இருந்து மறைந்தவர் சுஷ்மா சுவராஜ். இவரது சீஷ்யனாக அறியப்பட்டவர் ஜனார்த்தன ரெட்டி. கர்நாடகா மாநிலம் பல்லாரியை சேர்ந்தவர்.

கடந்த 1999 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி கர்நாடகாவின் பல்லாரி தொகுதியில் போட்டியிட்டபோது அவரை எதிர்த்து பாஜகவில் சுஷ்மா சுவராஜ் களமிறங்கினார். இதில் சுஷ்மா சுவராஜ் தோற்றாலும் கூட அவருக்காக தொகுதி முழுவதும் தேர்தல் பிரசாரம் செய்து பிரபலமானவர் தான் இந்த ஜனார்த்தன ரெட்டி.

“அண்ணாமலை பாஜகவில் மாட்டி முழிக்கிறார்”.. உதயநிதியை விமர்சித்தால் அவ்ளோதான்! அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான்

English summary

Janardhana Reddy, a former minister of BJP who went to jail in the mineral scam, has started a new party named 'Kalyana Rajya Pragati Paksa' and plans to field candidates in 102 constituencies as Karnataka assembly elections are to be held next year. Janardhana Reddy's decision is going to cause an additional headache for the Lotus'' party as the ruling BJP government in Karnataka is accused of 40 percent corruption. How is that? Information about that has been released.