38 குரங்குகளுக்கு விஷம் கொடுத்து.. சாக்குப்பையில் அடைத்து.. தாக்கி கொடூரமாக கொன்ற காட்டுமிராண்டிகள்

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு: கர்நாடகாவின் ஹாசன் மாவட்டத்தின் சௌதான்ஹள்ளி கிராமத்தில் குரங்குகளுககு நடந்த கொடுமையின் அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

ஹாசன் மாவட்டத்தின் சௌதான்ஹள்ளி கிராமத்தில் கிராமத்தில் 38 குரங்குகளை விஷம் வைத்து கொடூராமாக தாக்கி கொன்றுள்ளனர் சில காட்டுமிராண்டிகள். இந்த துயர சம்பவத்தில் 20 குரங்குகள் காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி வருகின்றன.

இச்சம்பவம் பற்றி ஹாசன் மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 50க்கும் மேற்பட்ட குரங்குகளுக்கு விஷம் கொடுத்துள்ளார்கள். சாக்குப் பைகளில் அடைக்கப்பட்டு, சௌதான்ஹள்ளி கிராமம் அருகே சாலையோரத்தில் சில கயவர்கள் வீசிவிட்டு சென்றுள்ளனர்.

English summary

a shocking incident of animal cruelty has come to light in Chowdanahalli village of Karnataka's Hassan district. 38 monkeys were found killed and 20 others injured in Chowdanahalli village.