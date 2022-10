பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு கர்நாடக முதல்வர் ஆபீஸ் கொடுத்த தீபாவளி பரிசு! கவரில் கட்டுகட்டாக ரூ.3 லட்சம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக முதல்வர் அலுவலகம் சார்பில் தீபாவளி பரிசாக பத்திரிகையாளர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.3 லட்சம் வரை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சர்ச்சை கிளம்பி உள்ளது. இதில் பல பத்திரிகையாளர்கள் பணத்தை திரும்ப கொடுத்த நிலையில் முதல்வர் அலுவலகத்தை கடிந்து கொண்டனர்.

கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். அடுத்த ஆண்டில் கர்நாடகாவில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்பில் பாஜக உள்ளது.

அதேபோல் பாஜகவை தோற்கடித்து மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க காங்கிரஸ், மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதனால் கர்நாடகாவில் தற்போது அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

English summary

Controversy has arisen that Rs 1 lakh to Rs 3 lakh has been given to journalists as Diwali gifts by Karnataka Chief Minister's office. In this, many journalists scolded the chief minister's office after returning the money.