மேகதாது அணை: கடுமையாக எதிர்த்த மு.க.ஸ்டாலின்.. ஒத்துழைப்பு தருமாறு ஸ்டாலினுக்கு, எடியூரப்பா கடிதம்!

Bangalore

பெங்களூரு: மேகதாது அணை இரு மாநிலங்களுக்கும் பலன் தரும் என்றும் இதற்கு ஒத்துழைப்பு தரும்படியும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, கர்நாடக முதல்வர் எடியூப்பா கடிதம் எழுதியுள்ளார். காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

ஒப்பந்த விதிகளின்படி காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாடு தண்ணீர் பெற்று வருகிறது. இந்த காவிரி நீர்தான் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு உயிர்நாடியாக இருக்கிறது.

ஆனால் இந்த ஒப்பந்த விதிகளை மீறி கர்நாடக அரசின் தான்தோன்றித்தனமான நடவடிக்கைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

English summary

Karnataka Chief Minister yediyurappa has written a letter to Chief Minister MK Stalin asking him to cooperate with the megha dadu Dam as it will benefit both the states