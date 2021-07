'அவர் உறவினர்தான்.. எங்களுக்குள் ஆயிரம் இருக்கும்'.. தொண்டரை தாக்கியது குறித்து காங். தலைவர் விளக்கம்

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களுரு: கர்நாடகாவில் தோளில் கை வைத்த நிர்வாகி ஒருவரை அறைந்த விவகாரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர் டி கே சிவக்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார். கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ஜி மெடகவுடா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக பெங்களூரு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார்.

தற்போது பெங்களூருவில் இருந்து மாண்ட்யா மாவட்டத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட ஜி மெடகவுடாவின் உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிவதற்காக கர்நாடகா மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் டி கே சிவக்குமார் நேரில் சென்றார்.

English summary

Karnataka congress leader DK Sivakumar has clarified the issue of slapping an administrator on the shoulder in Karnataka Congress leader DK Sivakumar has clarified the issue of slapping an administrator on the shoulder in Karnataka