கொரோனா நிவாரணம்: தமிழக அரசுக்கு கர்நாடக எதிர்க்கட்சி தலைவர் பாராட்டு! எடியூரப்பா பாடம் கற்க கோரிக்கை

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: தமிழக அரசு எடுத்துவரும் நிவாரண பணிகளுக்கு கர்நாடக சட்டசபை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான சித்தராமையா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தைப்போல் அல்லாமல் இந்த விஷயத்தில் கர்நாடக அரசு பொறுப்பற்றத்தனமாக நடந்து கொள்வதாகவும் சித்தராமையா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

பெங்களூரில் உள்ள கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் 30வது ஆண்டு நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. இதில் சித்தராமையா உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் பங்கேற்றனர். இதன் பிறகு நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் சித்தராமையா கூறியதாவது:

'பிரதமரே, டிவியில் தோன்றுவதால் மட்டும் கொரோனா ஓடிவிடாது.. பொறுப்புடன் இருங்கள்'.. சித்தராமையா சுளீர்

English summary

Former chief minister of Karnataka and leader of the opposition Siddaramaiah praising MK Stalin's Tamil Nadu government over coronavirus relief measurements. At the same time he slams BS Yeddyurappa government for not giving money to the Poor.