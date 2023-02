ஜெயலலிதா வழக்கு.. ரூ.100 கோடி அபராதம் கட்டுவது யார்? கவனம் பெற்ற கர்நாடக ஐகோர்ட் தீர்ப்பு! ஏன்?

வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் இறந்தாலும் அவரது சொத்து அல்லது வாரிசுதாரரிடம் இருந்து அபராதம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் இறந்தாலும் அவரது சொத்து அல்லது வாரிசுதாரரிடம் இருந்து அபராதம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் அதிரடியாக வழக்கு ஒன்றில் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் சொத்து குவிப்பு வழக்கின்போது மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு ரூ.100 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்ட நிலையில் அதனை கட்டுவது யார்? யாரிடம் வசூலிக்கப்படும்? என்பது தொடர்பான விவாதம் கிளம்பி உள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் ஹாசனை சேர்ந்தவர் தொட்டில் கவுடா. கடந்த 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இவர் விதிகளை மீறி மின்இணைப்பு பயன்படுத்தி வந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன.

இதுதொடர்பான வழக்கு ஹாசன் கூடுதல் செசன்சு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. 2003 மின்சார சட்டம் 135 மற்றும் 138 பிரிவுகளின் கீழ் அவர் மீதான குற்றச்சாட்டு உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஜெயலலிதா விட்டிருக்கவே மாட்டார்.. களமிறங்கிய படை.. ஈரோடு கிழக்கு.. புட்டு புட்டு வைக்கும் புள்ளி!

English summary

In one of the cases, the Karnataka High Court has ordered that even if the accused in the case dies, the fine should be paid from his property or heir. In this case, the late former chief minister Jayalalithaa was fined Rs. 100 crores during the asset accumulation case, will it be collected? There is a debate about it.