மசூதிகளுக்கு ஓகே.. கோவில்களிலும் அதிக சத்தத்தில் ஸ்பீக்கர் போடக் கூடாது.. பெங்களூர் இமாம் கோரிக்கை

பெங்களூரு: குறைவான ஒலியில் ஒலிப்பெருக்கிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற உத்தரவை கோயில்களிலும் பின்பற்ற வேண்டும் என பெங்களூரு ஜாமியா மசூதி தலைமை இமாம் தெரிவித்து உள்ளார்.

கர்நாடக கல்வி நிறுவனங்களில் இஸ்லாமிய மாணவிகள் ஹிஜாப் அணியக்கூடாது என அம்மாநில அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான பிரச்சனைகள் வெடிக்கத் தொடங்கி இருக்கின்றன.

கோயில் திருவிழாக்களில் இஸ்லாமிய வியாபாரிகள் கடை போட அனுமதிக்கக்கூடாது, இஸ்லாமிய கறிக்கடை வியாபாரிகள் ஹலால் செய்த கறி விற்கக்கூடாது, ஹலால் கறிக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என பஜ்ரங்தள் அமைப்பு போராட்டம் நடத்தியதுடன் வியாபாரிகளை தாக்கவும் செய்தது.

ஹலால் விவகாரத்தை விடுங்க.. மதுரையில் மாரியம்மன் கோயிலில் இஸ்லாமிய கொடி.. இதுதான் மதநல்லிணக்கம்!

