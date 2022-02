மாணவிகள் பள்ளி வளாகம் வரை 'ஹிஜாப்' அணிந்து வரலாம்.. அதன்பிறகு?.. கர்நாடக அமைச்சர் போட்ட 'கண்டிஷன்'

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூர்: அரசியல் கட்சிகளின் கைகளில் 'கருவிகள்' ஆக வேண்டாம் என மாணவர்களுக்கு கர்நாடகா கல்வித்துறை அமைச்சர் நாகேஷ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். சீருடை விதிகளை கடைப்பிடிக்க விரும்பாத மாணவர்கள் வேறு வழிகளை ஆராயலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகா மாநிலம் மங்களூருவில் உள்ள இஸ்லாமிய மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து கல்லூரிகளுக்கு வருவதற்கு எதிராக சில இந்து அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தினர்.இதனால் இஸ்லாமிய மாணவ, மாணவியர்கள், குல்லா, ஹிஜாப், பருதா, புர்கா போன்றவை அணிந்து கல்லூரிகளுக்கு வரத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

English summary

Karnataka Education Minister Nagesh has appealed to students not to become 'tools' in the hands of political parties. He also said that students who do not want to follow the uniform rules can look for other ways