அருந்ததி படம் மாதிரியே.. தீக்குளித்த இளைஞர்! அனுஷ்கா போல் மறுபிறவி எடுப்பதாக கூறி பலி!

பெங்களூர்: அருந்ததி படத்தில் வரும் நடிகை அனுஷ்கா போன்று மறுபிறவி எடுப்பதாக கூறி தீக்குளித்த இளைஞர் உடல் கருகி பரிதாபமாக இறந்த சோகமான சம்பவம் கர்நாடகத்தில் நடந்துள்ளது.

சினிமா என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமாகும். இரண்டரை மணிநேரம் முதல் மூன்று மணி நேர பொழுதுபோக்காக தான் பிடித்த திரைப்படத்தை பார்த்து ரசிக்க வேண்டும். முடிந்தால் சினிமாவில் காட்டும் நல்ல விஷயங்களை வாழ்க்கையில் பின்பற்ற கற்று கொள்ள வேண்டும்.

மாறாக சினிமாவில் வரும் காட்சிகளின் தாக்கத்தை மூளைக்கு கொண்டு சென்று முயற்சித்து பார்க்கக்கூடாது. இது உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும். இந்நிலையில் கர்நாடகத்தில் ஒருவர் சினிமாவை பார்த்து அதில் வரும் காட்சி போன்று முயற்சிப்பதாக கூறி உயிரை விட்டுள்ளார். இந்த சோக சம்பவம் குறித்த விபரம் வருமாறு:

English summary

A young man commits suicide by setting himself on fire in Kondawada village of Madhugiri taluk of Tumkur district. 22-year-old Renuka of the village is the youth who tried to commit suicide.