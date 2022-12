6-வது மாடியில் இருந்து குதித்து சட்டக்கல்லூரி மாணவி தற்கொலை.. காதல் தோல்வி காரணமா? போலீஸ் விசாரணை

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூரு: கல்லூரி கட்டிடத்தின் 6-வது மாடியில் இருந்து குதித்து மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டார். காதல் தோல்வி காரணமா? என போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவை சேர்ந்த இளம் பெண் வாணி. வயது 23.

வாணி பெங்களூருவில் உள்ள விஸ்வெஷ்வரபுரா கல்லூரியில் சட்டம் பயின்று வருகிறார். சட்டப்படிப்பில் முதலாம் ஆண்டு வாணி படித்து வந்தார்.

English summary

The student committed suicide by jumping from the 6th floor of the college building. Is it because of love failure? The police are investigating.