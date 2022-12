போக்சோ வழக்கு.. அவசரப்பட்டு நிரபராதியை தூக்கிய போலீஸ்! ரூ.5 லட்சம் அபராதம் போட்ட மங்களூரு நீதிமன்றம்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலத்தில் போக்சோ வழக்கில் காவல்துறையினர் குற்றவாளியை விட்டு விட்டு நிரபராதியை சிக்கவைத்துள்ள சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

இதனை கண்டுபிடித்த நீதிபதி நிரபராதியை விடுதலை செய்து இதில் சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் அபராதம் விதித்துள்ளார்.

தனிப்பட்ட பழிவாங்கும் நோக்கத்திற்காக போக்சோ வழக்குகளின் கீழ் கைது நடவடிக்கைகள் சில மேற்கொள்ளப்படுவதாக தொடர் புகார்கள் வந்துகொண்டுதான் இருக்கும் நிலையில் மங்களூரு சிறப்பு நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

English summary

In the case of POCSO in the state of Karnataka, the incident of the police leaving the guilty and trapping the innocent has come to light. The judge who discovered this acquitted the innocent and imposed a fine of Rs 5 lakh on the police officers involved.