8 மணி நேர பயணத்தில் ஏசியே இல்லை.. கொதித்தெழுந்த பயணிக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு.. ஓலாவிற்கு "பறந்த" பைன்

வாடிக்கையாளர் விகாஸ் பூஷனுக்கு வந்த மின்னஞ்சல்தான் இந்த வழக்கில் அவருடைய வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்துள்ளது.

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூரு: சுமார் 80 கி.மீ தொலைவுக்கு ஏசி வேலை செய்யாத காரை அனுப்பியதாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட வழக்கில் 'ஓலா' நிறுவனத்திற்கு ரூ.15 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

பெங்களூரை சேர்ந்தவர் இளம் தொழிலதிபர் விகாஸ் பூசன் கடந்த 2021ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 18ம் தேதி தனது நண்பர்களுடன் 8 மணி நேரம் பயணத்திற்காக முன்கூட்டியே 'ஓலா' வாடகை கார் நிறுவனத்தில் பிரைம் செடானை முன் புக் செய்திருந்தார். இவர் புக் செய்ததை போல குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு கார் இவரது இருப்பிடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது. இதனையடுத்து தன்னுடைய நண்பர்கள் ஒவ்வொருவராக அழைத்துக்கொண்டு சுமார் 80 கி.மீ தொலைவுக்கு பயணிக்க ஆயத்தமாகியுள்ளார்.

ஆனால் இந்த பயணம் முழுவதும் காரில் ஏசி இயங்கவில்லை. இதனால் விகாஸ் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளார். இதனையடுத்து அந்த நாளின் பயணத்தின் முடிவில் அவர் காருக்கான தொகையாக ரூ.1,837-ஐ கொடுத்திருக்கிறார். கார் ஓட்டுநரிடம் எதுவும் பேசாமல் அப்போதைக்கு அவரை அனுப்பி வைத்துள்ளார். ஆனால் அதன் பின்னர் ஓலா வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தை அணுகி நடந்த விஷயத்தை கூறியுள்ளார்.

English summary

The Consumer Grievance Redressal Commission has imposed a fine of Rs 15,000 on 'Ola' in the case of sending a car without AC working for a distance of about 80 km.