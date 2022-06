மசூதியில் அனுமன் மந்திரம்! திரண்டு வந்த இந்துத்துவ அமைப்பினர்! நாளை வரை 144 தடை! பரபர கர்நாடகம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் மண்டியா மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டணாவில் உள்ள ஜாமியா மசூதியில் அனுமன் மந்திரத்தை இசைத்து பூஜை நடத்த இந்துத்துவ அமைப்பினர் திரண்ட நிலையில் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். மேலும் அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் வகையில் நாளை மதியம் 12 மணி வரை ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக தொடர்ச்சியாக மதம்சார்ந்த் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வருகின்றனர். கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு, கோவில்களில் முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு என தொடர்ச்சியாக சர்ச்சைகள் வெடித்தன.

மேலும் மார்க்கெட்டுகளில் இந்து வியாபாரிகளிடம் மட்டுமே பொருட்கள் வாங்க வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக இந்துத்துவ அமைப்பினர் பிரசாரம் செய்து வந்தனர்.

English summary

The Vishva Hindu Parishad (VHP) has called for a protest march dubbed, “Sri Rangapatna Chalo,” today against the disputed Jamia Masjid in Karnataka’s Mandya district. 200 members of the Vishwa Hindu Parishad (VHP) and Bajrang Dal were chanting slogans and trying to enter Jama Masjid in Srirangapatna in Karnataka. Now Mandya Police Imposed Section 144 tomorrow 12 PM.