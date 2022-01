கார் வாங்க சென்ற விவசாயி.. 'பாக்கெட்ல 10 ரூபாயாவது இருக்கா'.. சேல்ஸ்மேன் நக்கல்.. விவசாயி செம பதிலடி

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களுரு: இயக்குனர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் வெளியாகி பெரும் வெற்றி கண்ட திரைப்படம் நப்புக்காக. இந்த படத்தின் ஒரு காட்சியில் 'விஜயகுமாரும், சரத்குமாரும் கார் வாங்குவதற்காக ஒரு ஷோரூமுக்கு செல்வார்கள்.

அப்போது அங்குள்ள சேல்ஸ்மேன் 'என்ன நீங்க காரு வாங்க போறீங்களா' என்று அவர்களின் தோற்றத்தையும், செயலையும் வைத்து கடுமையாக கிண்டல் செய்வார். பின்னர் அவர்கள் ஒரு சாக்கு மூட்டையில் இருந்து கட்டு, கட்டாக பணத்தை கொட்டுவதை பார்த்து சேல்ஸ்மேன் வாயடைத்து போவார். உருவ தோற்றத்தை வைத்து யாரையும் மட்டம் தட்டக்கூடாது என்பதை உண்னர்த்தும் வகையில் இந்த காட்சி அமைக்கப்பட்டு இருக்கும்.

The video of a salesman teasing a farmer who went to buy a car at a car showroom in Tumkur, Karnataka, has gone viral. The salesman apologized for teasing the farmer