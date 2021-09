கொட்டி கிடந்த ஆணுறைகள்.. லாட்ஜ்களில் "சுரங்க அறை" அமைத்து விபச்சாரம்.. மலைத்து போன போலீசார்

Bangalore

oi-Hemavandhana

பெங்களூரு: லாட்ஜில் சுரங்க அறை அமைத்து பாலியல் தொழில் நடைபெற்று வந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் தும்கூரு - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிறைய தனியார் விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன..

இங்கு விடுதிகளில் அதிகளவில் பாலியல் தொழில் நடைபெறுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.

யார் அந்த 2 தமிழ் நடிகைகள்.. பங்களாவுக்குள் விபச்சாரம்.. போலீசாரிடம் கண்ணீர் விட்டு கதறல்.. பரபரப்பு

English summary

In Karnataka, condoms were dumped about a kilometer away on the Tumkur National Highway, causing a great stir. The discovery of a sex worker gang in a lodge here has raised suspicions among the police. 4 people who were there have been arrested. They have been setting up mines and doing sex work.