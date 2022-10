‛‛உண்மையின் பக்கம்’’.. ராகுலுடன் கைகோர்த்த கவுரி லங்கேஷ் குடும்பத்தினர்!கர்நாடகாவில் பெருகும் ஆதரவு

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட பத்திரிகையாளர் கவுரி லங்கேஷின் குடும்பத்தினர் ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் பங்கேற்று ஆதரவு தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் தான் கவுரி லங்கேஷ் பற்றி ராகுல் காந்தி உருக்கமாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் பணியை காங்கிரஸ் கட்சி துவங்கி உள்ளது. இதனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் வரும் 17 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

மேலும், கட்சி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தை ராகுல்காந்தி துவங்கி உள்ளார்.

