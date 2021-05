அதிகம் "ஆவி பிடிச்சா" கருப்பு பூஞ்சை நோய் வரும்.. உஷார் மக்களே.. எச்சரிக்கும் மருத்துவ நிபுணர்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: அதிகப்படியாக நீராவி சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வது கருப்பு பூஞ்சை நோய் ஏற்படுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்துவிடும் என்று எச்சரிக்கிறார் பெங்களூரை சேர்ந்த பிரபல காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவ நிபுணரை தீபக் ஹல்திப்பூர்.

கொரோனா இரண்டாவது அலையால் நாடு மிகப்பெரிய பாதிப்பில் சிக்கிக் கொண்டு இருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான் கொரோனா நோயாளிகள் மத்தியில் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை பூஞ்சை ஆகிய நோய்கள் பரவி வருவது தெரியவந்தது.

அதிலும் கருப்பு பூஞ்சை நோய் நாடு முழுக்க ஆயிரக்கணக்கான மக்களிடம் பரவியுள்ளது. தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவிலும், இதன் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

English summary

ENT doctor from Karnataka Deepak Haldipur who is conducted surgeries or treated maximum number of black fungus patients says, taking too much of streaming will lead to mucormycosis problem. Patients who were treated at home only taken tablets have not got admitted in any hospital not taken any oxygen also had mucormycosis he said.