கிளம்பப்போன ரயில்.. சரசரவென புகுந்த அதிகாரிகள் ‘2 டிராலி.. ரூ.112 கோடி ஹெராயின்’ இளைஞர் அதிரடி கைது!

oi-Vignesh Selvaraj

பெங்களூர் : பெங்களூர் சிட்டி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து டெல்லிக்கு புறப்படவிருந்த ரயிலில் ரூ.112 கோடி மதிப்பிலான ஹெராயின் போதைப் பொருளுடன் தமிழகத்தை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

எத்தியோப்பியாவில் இருந்து பெங்களூருக்கு போதைப் பொருள்களை கடத்தி வந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நபரை வருவாய் புலனாய்வு இயக்குனரக அதிகாரிகள் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

பெங்களூரில் வருவாய் புலனாய்வு இயக்குனரக அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், ரயிலில் மேற்கொண்ட சோதனையில் டிராலியில் வைத்து கடத்தப்பட்ட 16 கிலோ ஹெராயின் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

பெங்களூர் இதுவரை கண்டிராத மிக அதிக அளவிலான ஹெராயின் பறிமுதல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Tamil nadu man was booked under Narcotic Drugs Act after the raid at Bengaluru railway station for smuggling 16 kilograms of heroin valued at Rs 112 crore from Ethiopia.