ஏசு சிலை உடைப்பு.. உண்டியல் கொள்ளை.. கிறிஸ்துமஸ் முடிந்ததும் மைசூரில் தேவாலயம் சூறையாடல்.. ஷாக்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடகாவின் மைசூரு பகுதியில் தேவாலயத்தில் இருந்த ஏசு சிலையை சேதப்படுத்தி காணிக்கை உண்டியலிலிருந்து பணத்தையும் மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடுத்து சென்றுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து இவர்களை பிடிக்க காவல்துறையினர் தனிப்படையை அமைத்திருக்கின்றனர்.

கர்நாடக மாநிலத்தின் மசூரில் உள்ள பெரியபட்டிணம் பகுதியில் புனித மரியா தேவாலயம் ஒன்று செயல்பட்டு வந்திருக்கிறது. இந்நிலையில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள் இந்த தேவாலயத்தில் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கின்றன. இதனையடுத்து புத்தாண்டுக்கு தேவாலயம் தயாராகி வந்திருக்கிறது. இப்பணிகள் குறித்து பார்வையிட தேவாலய நிர்வாகி ஒருவர் மாலை 6 மணியளவில் கதவை திறந்து உள்ளே சென்றுள்ளார்.

ஆனால் அங்கே அவர் கண்ட காட்சிகள் அவரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளன. அதாவது தேவாலயத்தின் பலிபீடத்தில் இருந்த ஏசு சிலை உடைத்து நொருக்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற பொருட்கள் அனைத்து சிதறி கிடக்கின்றன. ஏசுநாதர் சிலைக்கு முன்னாள் இருந்த உண்டியல் உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்த பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் கதவு பூட்டப்பட்டிருந்த நிலையில் யார் இதனை செய்திருப்பார்கள் என்று யோசித்துள்ளார். அப்போதுதான் தேவாலயத்தின் பின்பக்க கதவு உடைகக்ப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

English summary

In the Mysuru region of Karnataka, miscreants vandalized the Jesus statue in the church and looted the money from the donation box. After this, the police have formed a special force to catch them.