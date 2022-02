போலீஸ் ஜீப்பையே ஆட்டைய போட்ட நபர்..100 கிமீ ஜாலி ரைட்..காரணத்தை கேட்டா விழுந்து,விழுந்து சிரிப்பீங்க

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் போலீஸ் ஜீப்பை கடத்தி சென்ற லாரி டிரைவர் கைது செய்யப்பட்டார். இதற்கு அவர் கூறிய காரணத்தை கேட்டு போலீசாருக்கு தலையே சுற்றி விட்டது. இந்த சம்பவத்தை பற்றிதான் பார்க்க போகிறோம்.

கர்நாடகாவின் தார்வாட் மாவட்டம் அன்னிகேரி என்ற பகுதியில் காவல் நிலையம் உள்ளது. கடந்த புதன்கிழமை இரவு இந்த காவல் நிலையத்தில் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கும் எல்.கே. ஜூலகட்டி பணி முடிந்து வீட்டுக்கு திரும்புவதற்கு தயாரானார்.

English summary

The lorry driver who hijacked a police jeep in Karnataka has been arrested. He turned his head to the police asking the reason for this.After wandering around in despair for several hours, the police took great care of him in their style with great fury