வெறும் ரூ.35 தான் கட்டணம்.. போக்குவரத்தில் சிக்காமல் பெங்களூர் விமான நிலையத்துக்கு பறக்கலாம்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரின் முக்கிய இடங்களில் இருந்து கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு மெமு ரயில்கள் இன்று முதல் இயங்க உள்ளன. இதன்மூலம் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்காமல் வேகமாக வெறும் ரூ.30 முதல் ரூ.35 செலவில் பொதுமக்கள் நகரின் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து விமான நிலையத்துக்கு சென்றடைய முடியும்.

இந்தியாவின் சிலிக்கான் வேலி என பெங்களூர் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆண்டுதோறும் பெங்களூரில் குடியேறும் மக்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ஏறக்குறைய பெங்களூர் நகரின் மக்கள் தொகை என்பது ஒரு கோடியை தாண்டியுள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த மக்கள் பெங்களூரில் வசித்து வருகின்றனர். இதில் அதிகமானவர்கள் விமான பயணங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்காக பெங்களூரில் கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையம் உள்ளது.

சென்னை விமான நிலையத்தில் பிரதமர் மோடியை வரவேற்ற துரைமுருகன், பொன்முடி, எடப்பாடி பழனி்சாமி!

English summary

MEMU trains are running from major destinations in Bangalore to Kempegowda International Airport from today. In this way, the public can reach the airport from various parts of the city at a cost of just Rs.30 to Rs.35 without getting stuck in the traffic jam.