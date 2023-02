கை நிறைய சம்பளம்.. அப்பார்ட்மென்ட் வீடு! ஆனால் ஐடி ஊழியர் நிகழ்த்திய கொடூரம்.. 13 பெண்கள் பாதிப்பு

தில் பிரசாத் கை நிறைய சம்பாதித்தாலும் அவர் இந்த பழக்கத்திற்கு அடிமையாகியுள்ளார். இவரது கல்லூரி நாட்களிலிருந்தே இந்த பிரச்னை நீண்டு வந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறோம் என காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூரு: சமூக வலைத்தளங்களில் பெண் பெயரில் போலி கணக்கு தொடங்கி ஐ.டி துறை வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி 13 பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் கர்நாடகாவில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூருவின் கோரமங்லாவில் வசித்து வருபவர் ஐ.டி ஊழியர் தில் பிரசாத். இவருக்கு சொந்த ஊர் ஆந்திர மாநிலமாகும். இந்நிலையில் இவரை கடந்த மூன்றாம் தேதி கர்நாடக காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். இந்த கைது குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது, "கடந்த 29ம் தேதி எங்களுக்கு ஒரு புகார் கிடைத்தது. ஐ.டி துறையில் தீவிரமாக வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு இளம்பெண்தான் இந்த புகாரை எங்களுக்கு கொடுத்தார்.

புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்ட எங்களுக்கு பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் கிடைத்தன. அதாவது எங்களிடம் புகார் அளித்த இளம்பெண் வேலை தேடி இவரிடம் வந்ததாகவும், ஆனால் தில் பிரசாத் தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாகவும் கூறியிருந்தார். புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணைக்காக பிரசாத்தின் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தோம். பிரசாத் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து தனியாக தங்கியிருந்தார்.

English summary

A youth has been arrested for raping 13 women on social media claiming to get jobs in the IT department by starting a fake account in the name of a woman. This incident has become a talking point in Karnataka.