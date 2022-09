பெரும் முதலாளிகளின் 10 லட்சம் கோடி கடனை தள்ளுபடி செய்துள்ளது.. பாரதிய கோடி கட்சி.. விளாசிய ஆம் ஆத்மி

News

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: பாஜக அரசு பெரும் முதலாளிகளின் 10 லட்சம் கோடி கடனை தள்ளுபடி செய்துள்ளது என்றும் இனிமேல் இக்கட்சியின் பெயர் பாரதிய கோடி கட்சி என்றும் பாஜகவை ஆம் ஆத்மி கட்சி சாடியுள்ளது.

பஞ்சாப் மற்றும் டெல்லியில் எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்கி ஆட்சியை கவிழ்க்க பாஜக முயற்சிப்பதாக ஆம் ஆத்மி குற்றம் சாட்டியது.

பாஜகவின் இந்த ஆபரேஷன் லோட்டஸ் தோல்வி அடைந்துவிட்டதாகவும் ஆம் ஆத்மி குற்றம் சாட்டியது. ஆனால், ஆம் ஆத்மியின் இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்கள் அடிப்படை ஆதாரம் அற்றவை என்று பாஜக கூறி வருகிறது.

பிராந்திய மொழிகளை மதியுங்கள்! தெலங்கானா அமைச்சர் நறுக்! இந்தி திணிப்பில் ஒரே அணியில் தென் மாநிலங்கள்

English summary

The Aam Aadmi Party has slammed the BJP saying that the BJP government has waived off 10 lakh crores of big businessmen's loans and henceforth the name of this party will be Bharatiya Crore Party.