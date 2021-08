'விவசாயிகள் மண்டையை உடையுங்கள்' என்று கூறிய மாஜிஸ்திரேட்.. கடுமையாக பொங்கியெழுந்த ராகேஷ் திகைத்

Chandigarh

oi-Rayar A

சண்டிகர்: 'போராடும் விவசாயிகளை அடித்து மண்டையை உடையுங்கள்' என்று துணை நிலை மாஜிஸ்திரேட் கூறியதற்கு விவசாய சங்க தலைவர் ராகேஷ் திகைத் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களை கண்டித்து தலைநகர் டெல்லியில் பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரபிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் போராடி வருகின்றனர்.

English summary

Beat the fighting peasants and break their skulls', said the Deputy Magistrate, Rakesh, the leader of the farmers' union, condemned the attack