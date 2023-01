பீகார் அரசியலின் முக்கிய தலைவர்.. சரத் யாதவ் மறைவு! பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல்

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: பீகார் அரசியலின் மிக முக்கிய தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான சரத் யாதவ் நேற்றிரவு உடல் நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். இந்நிலையில் இவரது மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் வட மாநில அரசியல் களத்தில் பீகார் தனித்துவமானது. மற்ற மாநிலங்களில் மதம் அரசியலோடு கலந்து வேறு இடத்திற்கு அரசியலை நகர்த்தியது. ஆனால் பீகாரின் அரசியல் தலைவர்கள் இந்த நகர்வை தங்களது மாற்று அரசியல் மூலம் கட்டிப்போட்டு வைத்திருந்தனர். அப்படி மாற்று அரசியல் களத்தை உருவாக்கிய தலைவர்களில் முக்கியமானவர்தான் சரத் யாதவ். கல்லூரி காலத்திலேயே மாணவர் தலைவராக இவர் உருவெடுத்திருந்தார்.

படித்தது மருத்துவமாக இருந்தாலும் அரசியல் பாடத்தின் மீதுதான் இவருக்கு தீராத ஆர்வம் இருந்தது. அப்படி இவரது ஆர்வத்திற்கு தீனியிட்டவர் 'ராம் மனோகர் லோகியா'. மாணவர் தலைவர், இளைஞரணி தலைவர் அதன் பின்னர் மிசாவில் கைது அங்கு கிடைத்த அரசியல் அனுபவம் எல்லாம் இவரை மாநிலத்தின் மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவராக உருவாக்கியது. அதன் பின்னர் ஐக்கிய ஜனதா தளத்தை உருவாக்கினார்.

அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததே.. நண்பனே.. நண்பனே...டெல்லியில் சரத் யாதவை ஆரத் தழுவி அரவணைத்த நிதிஷ்குமார்

English summary

The most important leader of Bihar politics and former Union Minister Sarath Yadav passed away last night due to ill health. Prime Minister Modi has condoled his death.