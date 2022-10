"சட்டப்படி சரி தான்.. முஸ்லீம் பெண்கள் 15 வயதிலேயே திருமணம் செய்யலாம்.." பஞ்சாப் ஐகோர்ட் பரபர தீர்ப்பு

Chandigarh

சண்டிகர்: முஸ்லீம் பெண்கள் திருமணம் தொடர்பாகப் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா ஐகோர்ட் முக்கிய தீர்ப்பு ஒன்றை அளித்து உள்ளது.

நமது நாட்டில் குற்றவியல் கேஸ்களில் அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஒரே மாதிரியான சட்டம் தான். அதேநேரம் சிவில் சட்டங்கள் ஒவ்வொரு மதத்தைப் பொருத்தும் மாறுபடும்.

இருப்பினும், சிவில் சட்டமும் நாடு மழுக்க ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஒரு தரப்பினர் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Punjab Court says a Muslim girl can wed the person of her choice when she turns 15: Punjab Court defines what is child marriage among muslims.