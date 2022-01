எங்கள் மீது தவறில்லை.. மோடி நிகழ்ச்சிக்கு கூட்டம் வராததால் பழிபோடுகிறார்கள்: பஞ்சாப் முதல்வர் சுளீர்

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர்: பஞ்சாபில் பிரதமர் கலந்து கொள்ள இருந்த நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தங்கள் மீது தவறு இல்லை என்றும் திட்டமிட்டபடி கூட்டத்துக்கு மக்கள் வராததால் பாஜகவினரே திட்டமிட்டு பேரணியை நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்துள்ளதாக பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித்சிங் சன்னி கூறியுள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடைபெற இருந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று சுமார் 42,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க இருந்தார். இதற்காக பஞ்சாப் சென்ற பிரதமர் மோடி மோசமான வானிலை காரணமாக ஹெலிகாப்டர் பயணத்தை தவிர்த்து சாலை மார்க்கமாக செல்ல திட்டமிடப்பட்டது.

ஆனால் அப்பகுதியில் விவசாயம் காரணமாக சாலை மறிக்கப்பட்டு இருந்ததால் பதிண்டா என்ற இடத்தில் உள்ள மேம்பாலத்தில் பிரதமர் மோடியின் காண்பாய் சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை நின்றது.

இதையடுத்து பாதுகாப்பு குளறுபடி காரணமாக பிரதமர் பங்கேற்க இருந்த நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.

English summary

Punjab Chief Minister Saranjit Singh Sunny has said that the BJP had planned to cancel the rally as people did not attend the meeting as planned. And also He said there was nothing wrong with them as the programs that the Prime Minister was scheduled to attend in Punjab had been canceled