தனியார் மருத்துவனைக்கு கொரோனா தடுப்பூசிகளை வழங்கும் முடிவை வாபஸ் பெற்றது பஞ்சாப் அரசு

Chandigarh

oi-Velmurugan P

சண்டிகர்: கொரோனா தடுப்பூசியை தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அதிக விலைக்கு வழங்கும் தனது முடிவை பஞ்சாப் அரசு வாபஸ் பெற்றுள்ளது சரியாக ஆராயப்படாமல் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதால் அதை வாபஸ் பெறுவதாக பஞ்சாப் அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனாவுக்கு எதிராக இந்தியாவில் கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவேக்சின் தடுப்பூசிகள் போடப்படுகிறது. இந்த இரு தடுப்பூசிகளுக்குமே நாடு முழுவதும் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது.. எல்லா மாநிலங்களுமே குறைந்த விலை அல்லது இலவசமாக தடுபபூசி போடுகின்றன.

இந்நிலையில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பஞ்சாப் அரசு கோவாக்சின் தடுப்பூசியை 400 ரூபாய்க்கு வாங்கி, தனியார் மருத்துவமனைக்கு 1060 ரூபாய்க்கு விற்றது. தனியார் மருத்துவமனைகளோ 1500 ரூபாய்க்கு ஒரு டோஸ் தடுப்பூசியை மக்களுக்கு விற்கின்றன. இதற்கு பாஜக மற்றும் சிரோன்மணி அகாலிதளம் கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

The Punjab government on Friday withdrew its decision to provide one-time limited Covid-19 vaccine doses for people in the 18-44 years age group to private hospitals because it had "not been taken in the right spirit".