காலையிலேயே கொடுமை.. ரோட்டோரம் ஆட்டோவுக்கு காத்திருந்த 3 பெண்கள்.. வேகமாக வந்த லாரி.. ஹரியானா சோகம்

Chandigarh

oi-Hemavandhana

சண்டிகர்: இன்னல் மேல் இன்னலை சந்தித்து வரும் ஹரியானாவில், அடுத்த கொடுமை நடந்துள்ளது.. இன்று காலையில் நடந்த சாலை விபத்தில் 3 பெண்கள் துடிதுடித்து உயிரிழந்துள்ளனர்..!

கடந்த ஒன்றரை வருட காலத்துக்கு மேலாக, மத்திய அரசின் புதிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து விவசாயிகள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்...

பஞ்சாப், ஹரியானா உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் விவசாயிகள் இந்த போராட்டத்தினை தீவிரமாக முன்னெடுத்துள்ளனர். இதில் பஞ்சாப் பெரும் சோகத்தை சந்தித்து வருகிறது.. ஏராளமான விவசாயிகள் தங்கள் வாழ்வாதாரங்களை இழந்து வருகின்றனர்.

English summary

Haryana Road Accident News in Tamil: Three women were killed and two sustained injuries when a speeding truck hit them on Jhajjar road near the farmers protest site at Tikri border in Haryana’s Bahadurgarh this morning.