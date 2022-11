1 + 1 டீல்?.. திமுகவில் புதுஸ்ஸா சேரும் கட்சி.. அட இவரா.. விக்கித்த பாஜக.. அமித்ஷாவிடம் ஓடிய 2 லீடர்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக கூட்டணியுடன் விரைவில் இன்னொரு புதிய கட்சியும் ஐக்கியமாகலாம் என்றும், இவர்கள் இணைந்து எம்பி தேர்தலை சந்திக்க முனையலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரஉள்ள நிலையில் தேசிய கட்சிகள் அதற்கு தயாராகி வருகின்றன.. அதேபோல நம் தமிழகத்திலும் தேர்தலுக்கான முனைப்புகள் காட்டப்படுகின்றன. கூட்டணி பேச்சுக்களும் மெல்ல எட்டிப்பார்க்க துவங்கி உள்ளன.

அந்தவகையில், திமுகவை பொறுத்தவரை, தற்போதுள்ள கூட்டணி உடையாது என்கிறார்கள்.. முக்கியமாக 2 இடதுசாரிகளும் திமுகவை விட்டு போக வாய்ப்பில்லை, அதேபோல, விசிக, மதிமுக, வேல்முருகன் மாதிரியான கட்சிகளும் நிச்சயம் போகாது என்று வலுவாக நம்பப்பட்டு வருகிறது.. அந்தவகையில் திமுக வலுவாகவே உள்ளது.

என் அன்புத் தம்பி.. உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து.. உருகிய கமல்ஹாசன்!

English summary

1+1: Is Is there a chance of MNM Kamal Haasan forming an alliance with DMK, What is BJP going to do