10 நாள்தான் கெடு.. தமிழக அரசு ஸ்தம்பிக்கும் அளவில் எங்கள் வேலைகள் இருக்கும்: அண்ணாமலை எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: திமுக அரசுக்கு 10 நாட்கள் கெடு கொடுப்பதாகவும், அதற்குள்ளாக, அனைத்து நாட்களும் கோவில்களை திறந்து வைக்க அனுமதிக்காவிட்டால், அரசே ஸ்தம்பிக்கும் வகையில் எங்கள் வேலைகள் இருக்கும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கோயில்களை அனைத்து நாட்களும் திறக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி பாஜகவினர் அரசுக்கு எதிராக இன்று தமிழகம் முழுக்க 12 பகுதிகளில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சென்னை ஸ்ரீ காளிகாம்பாள் திருக்கோவிலின் அருகே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கலந்துகொண்டார்.

கராத்தே தியாகராஜன், பாஜக மாநில இளைஞரணி தலைவர் வினோத் செல்வம் உள்ளிட்டோர் அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has warned DMK government a 10-day deadline and that if it does not allow the temples to remain open for all days, we will stall government work.