ஹாட்.. பாஜகவுக்கு 10 - 7 சீட்களா.. "மேட்டருக்கு" வந்த மேலிடம்.. அடடடே காய்நகர்த்தல்.. அப்ப எடப்பாடி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: வரும் எம்பி தேர்தலுக்கு தமிழக பாஜக மொத்தம் 10 தொகுதிகளை குறி வைத்து, களப்பணியில் இறங்க போவதாக செய்திகள் பரபரக்கின்றன.

திமுகவுக்கு டஃப் கொடுக்கும் அளவுக்கு, தமிழக பாஜகவும் தன்னை சமீபகாலமாகவே தயார்படுத்தி வருகிறது.. அதற்கேற்றபடி, தாங்கள்தான் எதிர்க்கட்சி என்ற மாயையை, கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளதில் பாஜக ஓரளவு வெற்றியை பெற்றுள்ளதாகவும் சொல்கிறார்கள்..

மாற்று கட்சியில் உள்ள அதிருப்தியாளர்களுக்கு வலையை வீசியதில், சில முக்கிய புள்ளிகளும் சிக்கி உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன..

English summary

10 Hot Seats: Is TN BJP going to contest in 10 Constitutions in tamil nadu and What are the Master plans