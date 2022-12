உதயநிதி ஸ்டாலின்தான் லாஸ்ட்.. இனி அமைச்சரவையை விஸ்தரிப்பு செய்ய முடியாது.. 15% ரூல்ஸ்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் புதிய அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று பொறுப்பேற்று கொண்டார். இந்நிலையில் தான் 15 சதவீத சட்ட விதிப்படி இனி தமிழ்நாட்டில் புதிதாக ஒருவர் அமைச்சர் பதவியை பெற முடியாது என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த ஆண்டு நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கட்சி வெற்றி பெற்றது. அதிமுக தோல்வியடைந்தது. இதன்மூலம் 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது.

திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். இதையடுத்து தமிழ்நாட்டில் துறை வாரியாக அமைச்சர்கள் பதவியேற்று கொண்டனர்.

உதயநிதியை வாழ்த்திய மதன் கவுரி.. நன்றி சொன்ன திமுக ராஜீவ்! தகர்ந்த “சீக்ரெட்” -அப்போ அந்த துறை தானா?

English summary

Udayanidhi Stalin took charge as the new Minister of Tamil Nadu today. In this case, according to the 15 percent legal rule, no new person can get the post of minister in Tamil Nadu.